بايرن يعلن غياب كيميتش حتى نهاية العام بسبب فيروس كورونا

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 14:16

كتب : FilGoal

جوشوا كيميتش - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

أعلن نادي بايرن ميونيخ غياب لاعبه جوشوا كيميتش حتى نهاية العام من أجل التعافي من آثار إصابته بفيروس كورونا.

كيميتش يغيب عن بايرن منذ أكثر من أسبوعين بعدما أصيب بفيروس كورونا.

وأفاد النادي في بيان: "سيلعب بايرن مبارياته المتبقية من العام بدون جوشوا كيميتش".

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الدولي الألماني سيغيب عن مباريات الفريق البافاري في الدوري الألماني ضد كل من ماينز وشتوتجارت وفولفسبورج.

وقال كيميش لموقع ناديه: "أنا سعيد لأن عزلتي الذاتية التي سببها فيروس كورونا قد انتهت".

وأضاف "إنني أبلي بلاءً حسنًا، لكني لست قادرا بعد على التدرب بشكل كامل بسبب مشاكل سببها الفيروس في رئتي".

وأتم "سأقوم ببعض التدريبات التأهيلية ولا أطيق الانتظار للعودة إلى العمل بشكل كامل في يناير".

وكان كيميتش قد أثار جدلا في ألمانيا بعد رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مما أخرج تقاريرا تفيد برغبة بايرن ميونيخ في عقاب اللاعب بسبب ذلك القرار.

جوشوا كيميتش بايرن ميونيخ
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