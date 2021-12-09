حوار في الجول – مٌعين الشعباني: أكبر مشكلة واجهتني وطموحي مع المصري.. ورسالتي لجماهير بورسعيد

أصبح التونسي مٌعين الشعباني أول مدرب عربي غير مصري للفريق منذ تأسيسه قبل 102 عاما.

بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين، والدوري والتونسي وكأس تونس مع الترجي، اختار مٌعين الشعباني أن تكون أولى تجاربه خارج تونس رفقة النادي المصري في مصر.

واليوم يتحدث مُعين الشعباني لـ FilGoal.com عن طموحه مع الفريق البورسعيدي وأكبر المشاكل التي واجهت منذ انضمامه لقيادة المصري.

استقبال الجماهير

"جمهور المصري منذ قدومي استقبلنا بشكل رائع جدا ومن قبل أن أتي عبر وسائل التواصل والجماهير سعيدة وتساندنا ويرون العمل والجدية في التعامل، والعلاقة الطيبة مع اللاعبين ومتواجدين لإسعادهم".

طموحي مع المصري

"تحسين مستوى اللاعبين وتقديم وجه مُشرف للفريق ذو طابع وفكر هجومي وفريق يحب الانتصار ووضع بصمة على الفريق".

المصري خلال 5 جولات في الدوري سجل 7 أهداف حتى الآن.

المنافسة في الدوري

"المنافسة على المراكز الأولى ستكون صعبة، فنحن بعيدين عن المنافسة حاليا".

ويحتل المصري المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن المركز الرابع.

أكبر مشكلة

"أكبر مشكلة واجهتني مع المصري كانت الجانب البدني، عملنا عليه في فترة الإعداد القصيرة قبل بداية الموسم وما ساعدنا هو تواجد الجهاز الفني بالكامل ويضم صفي الدين محمود المعد البدني".

"توالي المباريات جعلنا أجهز بدنيا وكذلك معسكرات برج العرب ساهمت في الاستشفاء والراحة، واستغللنا فترة التوقف الحالية والتي تمتد أسبوعين لنكون جاهزين بدنيا".

الشعباني تولى المهمة في 12 سبتمبر خلفا لعلي ماهر وخاض أول مباراة رسمية له مع المصري في السادس عشر من أكتوبر في دور الـ 32 من الكونفدرالية.

فرصة للشباب

"لدينا فريق يمتلك لاعبين شباب، ونحاول أن نبني فريقا حولهم ليكونوا مستقبل الفريق وسيحصولون على فرصتهم".

وصعّد المصري للفريق الأول الثلاثي: محمد شحاتة وإيهاب العايدي وكريم علاء ومحمد الجمال وإسلام المزين ومصطفى أيمن.

الميركاتو

"لابد أن يتم تدعيم المصري في الميركاتو الشتوي، وأتحدث مع الإدارة عن المراكز التي نريد تدعيمهم في يناير".

في الميركاتو الصيفي ضم المصري 9 صفقات، أبرزها أحمد الشيخ وعمرو مرعي وإسلام جمال وأحمد حمودي وأحمد علاء والفلسطيني محمد بلح والتونسي إلياس الجلاسي.

اللاعب المصري والتونسي

"اللاعب المصري أفضل من التونسي، وبدنيا يستطيع أن يكون جاهزا أسرع وأكثر مهارة، بينما اللاعب التونسي تكتيكيا واستيعاب لطريقة اللعب التونسي أفضل".

الفارق بين الأبطال والكونفدرالية

"الفارق بين دوري الأبطال والكونفدرالية ليس كبيرا، في الكونفدرالية تلعب ضد أبطال انتقلوا من دوري الأبطال وأصحاب المراكز الثالثة في الدوريات وهو ما يعني أن المستويات متقاربة جدا".

المصري تأهل لدور المجموعات من الكونفدرالية الموسم الحالي والتي ستجري قرعتها بنهاية الشهر الجاري.

أفضل مباراة

"الكل يعرفها، بالتأكيد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 ضد الأهلي والفوز 3-0، قيمة الرهان والنادي الذي تواجه هو ما يجعل المباراة هي الأفضل".

الترجي قلب تأخره ذهابا بنتيجة 3-1 إلى الفوز 3-0 وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي وهو أول ألقاب الشعباني مع الترجي.

رسالة لجماهير المصري

"نريد مساندتهم هم اللاعب رقم 1 ومجهودهم يُذكر فيشكر وكلامهم يصل لنا وسنحاول بأقصى ما لدينا من جهد لإسعادهم".