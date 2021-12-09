كأس العرب - تدريب مسائي لمنتخب مصر استعدادا للأردن.. واستمرار تأهيل حجازي وأيمن
الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 12:48
كتب : FilGoal
يؤدي منتخب مصر تدريبا مسائيا استعدادا لمواجهة الأردن في ربع نهائي بطولة كأس العرب.
ويلعب منتخب مصر ضد الأردن في الخامسة من مساء السبت ضمن مباريات ربع نهائي البطولة.
ويخوض المنتخب المصري مرانه في الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
وقرر الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش فتح التدريب في الربع ساعة الأولى منه أمام وسائل الإعلام.
وكان المنتخب قد استأنف تدريباته صباح اليوم الخميس بأحد القاعات المخصصة بمقر إقامته.
وواصل الثنائي أحمد حجازي وأيمن أشرف التدريبات العلاجية استعدادا للحاق بالتدريبات الجماعية.
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