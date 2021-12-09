بوكا جونيورز يتوج بـ كأس الأرجنتين الذي استمر 694 يوما.. ويضرب موعدا ناريا مع ريفر بليت في السوبر

توج بوكا جونيورز بلقب كأس الأرجنتين للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على تاييرس كوردوبا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وأصبح بوكا جونيوزر الفريق الأكثر تتويجا بلقب كأس الأرجنتين ليفض الشراكة مع غريمه التلقيدي ريفر بليت حامل لقب النسخة الماضية.

النسخة الحالية من كأس الأرجنتين تعد الأطول إذ بدأت في يناير 2020 وانتهت فجر اليوم من ديسمبر 2021 لتستمر 694 يوما، وبطبيعة الحال أصبحت المدة أطول بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان بوكا جونيورز قد أقصى ريفر بليت من دور الـ 16 بركلات الترجيح.

الوقت الأصلي من المباراة انتهى بدون أهداف وشهد حالة طرد لخوان راميريز لاعب بوكا جونيورز عقب حصوله على إنذارين خلال 4 دقائق.

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح الأصفر والأزرق، إذ سجل إدواردو سالفيو لاعب بنفيكا الأسبق ركلة الترجيح الأخيرة مساهما في فوز الفريق باللقب.

¿Tenés ganas de más? 🥳 📹 Reviví la definición por penales y los festejos desde nuestra cámara oficial #FinalCopaArgentina 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/KpeWmWBqAy — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) December 9, 2021

وعقب تتويج بوكا جونيورز بلقب الكأس سيضرب موعدا في كأس السوبر المحلي مع غريمه التقليدي ريفر بليت بطل دوري 2021.

وستكون تلك المواجهة الثانية التي تجمع الغريمين في كأس السوبر المحلي بعد 2017 والذي فاز به ريفر بليت بثنائية دون مقابل.