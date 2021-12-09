بعد إقصاء برشلونة.. مدرب بنفيكا: شكرا ناجلزمان

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 12:25

كتب : FilGoal

لاعبو بنفيكا يحتفلون بهدف جيلبيرتو في دينامو كييف

توجه جورج جيسوس المدير الفني لبنفيكا بالشكر إلى يوليان ناجلزمان نظيره في بايرن ميونيخ الذي أسقط برشلونة ومنح الفريق البرتغالي بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ناجلزمان أرسل تحياته لـ بنفيكا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة برشلونة، وفي الملعب نفذ أقواله وانتصر ليمنح أبناء لشبونة التأهل.

وقال جيسوس في تصريحات للصحفيين: "أود أن أهنئ لاعبي فريقي على بلوغ دور الـ16. إنه إنجاز كبير ومهم".

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وأضاف "أود أيضًا أن أشكر ناجلزمان، إذا لم يفز بايرن ميونيخ، لما كان هذا ممكنًا. لذا أشكره على المساعدة التي قدمها لنا".

تأهل بنفيكا رفقة بايرن ميونيخ إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عن المجموعة الخامسة، وعلى حساب برشلونة الذي تحول إلى بطولة الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2000/2001.

وفاز بايرن على برشلونة بثلاثية نظيفة، فيما فاز بنفيكا على دينامو كييف بهدفين دون مقابل، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 8 نقاط في المركز الثالث وتحول إلى الدوري الأوروبي.

سجل توماس مولر، وليروي ساني، وجمال موسلايا أهداف بايرن ميونيخ.

فيما أحرز رومان ياريمتشوك، وجيلبيرتو هدفا بنفيكا في اللقاء ليحتل فريقهما الوصافة ويتأهل لدور الـ16.

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