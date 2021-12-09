الاتحاد الأوروبي يعلن تأجيل مباراة توتنام ورين في دوري المؤتمر

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 12:00

كتب : FilGoal

توتنام هوتسبير ليدز الدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تأجيل مباراة توتنام وستاد رين بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق الأول.

وكان أنطونيو كونتي قد أعلن أمس عبر المؤتمر الصحفي للمباراة إصابة 13 شخصا في الفريق من بينهم 8 لاعبين بفيروس كورونا.

وبعد ساعات قليلة أمس أعلن النادي الإنجليزي تأجيل المباراة، إلا أن النادي الفرنسي رفض التأجيل.

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وجاء بيان يويفا: "نستطيع تأكيد أن مباراة توتنام وستاد رين لن تقام اليوم، وسنوافيكم بالأخبار".

ولم يحدد الاتحاد الأوروبي موعدا للمباراة بعد تأجيلها حتى الآن.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي أمس الأربعاء: "لدينا 8 لاعبين و5 من الجهاز الفني مصابين بفيروس كورونا، لكن المشكلة أن كل يوم لدينا أشخاص يصابون بكورونا، أشخاص أمس كانت مسحتهم سلبية واليوم مصابين، أنها أزمة حقيقة".

وأضاف "اليوم لدينا لاعب آخر وشخص من الجهاز الفني جاءت إيجابية، غدا قد يكون أنا أو أحد آخر من الجهاز الفني، أريد فقط أن اتحدث في كرة القدم".

وأكمل "الجميع خائفون بعض الشيء، لدينا عائلات، أمس تدربنا ولدينا حالتين إيجابيتين، اليوم نفس الأمر تكرر، من التالي؟ الأمر ليس صحيحا، سنذهب للمنازل للقاء عائلاتنا".

وأتم "لدينا 11 لاعبا متاحا للمباراة، وفي نهاية اللقاء قد يكون هناك لاعب أو 2 مسحتهم إيجابية، الأمر مرعب، كلنا مخُالطون".

وكان رين قد أصر عبر بيان أمس على خوض المباراة وصف فيه الأمر بـ "عدم احترام اللعب النظيف لأن توتنام عرف عن طريق البريد الإلكتروني أن المباراة قد لا تُلعب قبل أن يخبر النادي الفرنسي بنيته عدم اللعب بعدما وصل الفريق إلى العاصمة لندن".

بحسب قواعد الاتحاد الأوروبي، فجاهزية 13 لاعبا بينهم حارس مرمى تكون كافية للعب المباراة وهو ما لم يحدث مع توتنام.

بحسب ذا أثليتك، فإن توتنام تقدم بطلب لتأجيل مباراته مع برايتون في الأسبوع الـ16 للدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا.

توتنام يتواجد في المركز الخامس للدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة من 14 مباراة.

توتنام ستاد رين دوري المؤتمر الأوروبي
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