كأس العرب - هداف الأردن التاريخي لـ في الجول: مواجهة مصر كبيرة ونتمسك بحظوظنا.. ورسالة للشناوي

يتمسك حمزة الدردور مهاجم والهداف التاريخي لمنتخب الأردن بحظوظ بلاده في التأهل لنصف نهائي كأس العرب عند مواجهة مصر.

ويلعب منتخب الأردن أمام مصر في الخامسة من مساء السبت ضمن مباريات ربع النهائي.

ويرى الدردور أن تسجيل هدفا في شباك الشناوي سيكون شرف كبير ولكن الهدف الأساسي هو المساهمة ومساعدة الأردن في التأهل.

وقال الدردور في تصريحات لـ FilGoal.com: "مواجهة مصر ستكون كبيرة، وشرف لكل لاعب أن يلعب هذه المباراة في بطولة استثنائية تحت تنظيم فيفا".

وأضاف هداف الأردن التاريخي "مصر أحد أبرز المنتخبات العربية والإفريقية وحتى على مستوى العالم قياسا بما يقدمه من مستويات وأسماء لاعبين كبار، سيكون لتلك المباراة استعداد خاص".

وكشف الدردور "منتخب الأردن يعاني من بداية البطولة من بعض الإصابات لكن إن شاء الله يكون حاضر بالموعد ويقدم المستوى المأمول منه".

وبالحديث عن أبرز لاعبي منتخب مصر أوضح "كل الأسماء الموجودة أسماء كبيرة وتحظى بمتابعة واحترام وتقدير من المنتخب الأردني وجماهيره".

وشدد مهاجم الأردن "من الصعب جدا أن أحصر إعجابي بلاعب واحد أو اثنين، المنتخب المصري يلعب كمنظومة وكلها أسماء تحترم وتقدر وأي لاعب يتمنى مواجهتهم".

وعن إمكانية تأهل الأردن قال الدردور: "علينا الإيمان بحظوظنا، هي مباراة خروج مغلوب ولا يوجد ما يمنع منتخبنا من الإيمان بحظوظه".

وشدد "إقصاء منتخب كبير مثل مصر من ربع النهائي هو حافز إضافي بالنسبة للاعبين".

وعن رسالته لمحمد الشناوي كونه الهداف التاريخي للأردن أجاب "هو حارس مرمى كبير وشرف كبير لي إذا نجحت في التسجيل في شباكه".

وتابع "سأسعى بالتأكيد للتسجيل في شباك الشناوي لكن الهدف الأساسي هو المساهمة والمساعدة في تأهل المنتخب وهذا الأمر سيكون أبرز المحطات بالنسبة لي حال نجحنا في تحقيق ذلك".

وبالحديث عن مستوى البطولة أوضح "البطولة أحد أهم وأقوى البطولات التي شارك فيها منتخب الأردن والمستوى مميز جدا بسبب قوة المشاركة وبسبب نوعية التنافس".

وأضاف "يأتي ذلك مع ضغط المباريات والحضور الجماهيري المميز والحضور المكثف للقنوات مع تنظيم الفيفا كل تلك عوامل ساهمت في إنجاح البطولة".

وفي النهاية اختتم تصريحاته برسالة لجمهور الأدرن قائلا: "أتمنى مواصلة دعمنا، النشامى كجماهير دائما داعمين لنا واللاعب رقم 12 بالفريق، إن شاء الله نكون عند حسن ظنهم ونعدهم بألا نبخل بأي جهد لتقديم مباراة تليق بسمعة الكرة الأردنية أمام منتخب كبير مثل مصر".