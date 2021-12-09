كأس العرب - الشيخاوي يعود لتدريبات تونس

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 11:40

كتب : FilGoal

ياسين الشيخاوي - تونس

عاد ياسين الشيخاوي لاعب وسط منتخب تونس إلى التدريبات مرة أخرى ليدعم صفوف نسور قرطاج في كأس العرب.

وتعرض الشيخاوي للإصابة في الركبة خلال مباراة الجولة الأولى أمام موريتانيا والتي انتهت بفوز تونس بنتيجة 5-1.

وبحسب إذاعة موزاييك التونسية فأن اللاعب خضع لبرنامج تأهيل خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب.

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وخسرت تونس في غياب الشيخاوي ضد سوريا بثنائية دون رد وفازت على الإمارات بهدف دون مقابل لتتصدر ترتيب المجموعة الثانية.

وسيواجه نسور قرطاج نظيره منتخب عُمان غدا الجمعة في ربع النهائي.

الشيخاوي (35 عاما) شارك 11 دقيقة في مباراة موريتانيا كبديل وصنع الهدف الخامس والذي سجله يوسف المساكني.

وارتدى الشيخاوي قميص منتخب تونس في 42 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 4.

وتعرض الشيخاوي وعلي معلول للإصابة فيما تعافى حمزة المثلوثي من إصابته بفيروس كورونا.

تونس ياسين الشيخاوي كأس العرب
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