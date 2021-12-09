بونوتشي: هدف يوفنتوس على الأقل هو الوصول لربع نهائي دوري الأبطال

وضع ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس الإيطالي الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا كأقل هدف للفريق الموسم الحالي.

وتأهل يوفنتوس متصدرا للمجموعة الثامنة على حساب تشيلسي الإنجليزي حامل لقب الموسم الماضي.

وصرّح بونوتشي قائلا عقب المباراة: "قد أكون منافقا إذا قلنا أن بايرن ميونيخ وتشيلسي وريال مدريد وليفربول لا يمتلكون شيئا أكبر من يوفنتوس في الوقت الحالي".

وأكمل "علينا التحضير الذهني والفني بشكل مناسب عند الوصول لدور الـ 16، هدفنا على الأقل هو الوصول لربع نهائي دوري الأبطال".

وأردف "أي كان المنافس الذي ينتظرنا، قد يكون باريس سان جيرمان أو أتليتكو مدريد، نريد أن نصل لتلك المرحلة بأفضل شكل ممكن، نريد على الأقل الوصول لربع النهائي".

وكان يوفنتوس قد تصدر الترتيب برصيد 15 نقطة بعد الفوز على مالمو السويدي ومستفيدا من تعادل زينيت الروسي مع تشيلسي القاتل.