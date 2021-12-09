الإسماعيلي يجدد تعاقد عماد حمدي

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 10:57

كتب : ياسر الشريف

عماد حمدي - الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي تجديد تعاقد عماد حمدي لاعب وسط الفريق حتى نهاية الموسم في 2025.

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلي في تجديد تعاقد عماد حمدي بعد أن جدد لكل من عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي.

وأوضح الإسماعيلي أن تجديد تعاقد عماد حمدي يأتي لرغبة الجهاز الفني بقيادة خوان براون بالإضافة لسعي الإدارة للحفاظ على الهيكل الأساسي للدراويش.

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وأوصت اللجنة الفنية برئاسة حمادة المصري والتي تضم في عضويتها كلا من محمود حسن وأشرف خضر بتمديد تعاقد اللاعب كأحد أفضل العناصر في مركزه.

ويرغب مجلس إدارة الإسماعيلي في فرض سيطرة من الاستقرار الفني داخل الفريق بعدم التفريط في العناصر الأساسية.

ويسعى مجلس الإدارة لعودة الإسماعيلي إلى مكانته الطبيعية بعد البداية السيئة هذا الموسم.

ومن جانبه رحب عماد حمدي بالاستمرار مع الإسماعيلي، النادي الذي شهد تألقه في الملاعب بجانب حرص الإدارة على تلبية كافة مطالب اللاعب.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطتين عقب مرور ست جولات.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على سموحة ضمن مباريات الجولة السابعة والمقرر لها يوم 21 من شهر ديسمبر الجاري.

الإسماعيلي عماد حمدي
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