موعد مباريات الخميس 9 ديسمبر 2021.. مؤجلة دوري الأبطال ومصطفى محمد والدرجة الثانية

يشهد اليوم الخميس الموافق 9 من ديسمبر 2021 عددا من المباريات المختلفة.

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يستضيف أتالانتا فريق فياريال في الثامنة مساء في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتم تأجيل المباراة والتي كان مقررا لها أمس الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية، وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم.

أما في الدوري الأوروبي فتقام عددا من المباريات أبرزها في العاشرة مساء عندما يحل جالاتا سراي الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد ضيفا على لاتسيو.

بينما تقام منافسات الجولة العاشرة من مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية المصري.

ويحل حرس الحدود ضيفا على بلدية المحلة بينما يستضيف الأولمبي فريق سبورتنج في دربي الأسكندرية.