الإسماعيلي يمدد تعاقد باهر المحمدي حتى 2026

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 01:01

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي يحيى الكومي

أعلن نادي الإسماعيلي تجديد تعاقده مع باهر المحمدي حتى صيف 2026.

وكان من المنتظر أن ينتهي عقد باهر المحمدي مع الإسماعيلي الصيف المقبل.

وجاء تجديد المحمدي بناء على رغبة الأرجنتيني خوان براون واللجنة الفنية للنادي.

ولعب باهر المحمدي 116 مباراة مع الإسماعيلي سجل خلالها ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

وشارك المحمدي في 5 مباريات مع الدراويش هذا الموسم في الدوري.

ويستعد الإسماعيلي لاستئناف مباريات الدوري الممتاز بمواجهة سموحة يوم 21 ديسمبر الجاري.

يذكر أن الإسماعيلي يتواجد في المركز قبل الأخير للدوري برصيد نقطتين بعد 6 جولات.

الإسماعيلي باهر المحمدي الدوري المصري
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