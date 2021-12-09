أراوخو: النتيجة مخزية.. ومهمتنا الآن هي الفوز بالدوري الأوروبي

شدد رونالد أراوخو لاعب برشلونة على أنه من المهم التتويج ببطولة الدوري الأوروبي.

وأقصي برشلونة من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل أمام بايرن ميونيخ ليحل في المركز الثالث في المجموعة خلف الفريق الألماني وبنفيكا.

وقال أراوخو في تصريحات صحفية عقب المباراة: "إنها نتيجة كبيرة للغاية وكان لديهم فرص لتوسيع الفارق، بدأنا بشكل جيد لكنهم سجلوا هدفين من فرصتين، الأمر محزن لأننا كنا متحمسين للغاية لتمرير الكرة لكن علينا مواصلة العمل".

وتابع "فشلنا في التأهل يأتي من قبل وليس في مباراة اليوم، علينا أن نواصل العمل، نحن نعمل بشكل جيد مع الجهاز الجديد وآمل أن تبدأ الأخبار الجيدة في الظهور".

وأضاف "النتيجة مخزية ولكن الحقيقة أنه على الرغم من النتيجة يجب علينا أن ننافس لأن النتائج ستأتي بتلك الطريقة، لدينا فريق عظيم ويجب علينا أن نمضي قدما".

وشدد "اعتقد أنه صحيح بأننا لسنا من أفضل الفرق إنه الواقع ولكن أنا أيضا أثق بالفريق الذي نمتلكه حتى نهاية الموسم، قدمنا مباريات كبيرة مثل مباراة بنفيكا والتي كان بإمكاننا الفوز بها وتحقيق التأهل ولكن الحقيقة بأننا قدمنا دور مجموعات غير جيد".

وأتم "مهمتنا الآن هي التتويج بالدوري الأوروبي، إنها مسابقة بإمكاننا الفوز بها، من الآن يجب علينا أن نذهب وننافس الفرق التي تشارك بها والفوز عليهم".

وسيواجه برشلونة أحد أصحاب المركز الثاني من مجموعات الدوري الأوروبي لتحديد المتأهل إلى دور الـ 16.