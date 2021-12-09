تشافي: ما حدث لا يليق بـ برشلونة.. بايرن كان أقوى منا

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 00:25

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة إن انتقال ناديه للعب في الدوري الأوروبي أمر لا يليق به.

واحتل برشلونة المركز الثالث في مجموعته في دوري أبطال أوروبا خلف بايرن ميونيخ وبنفيكا لينتقل للدوري الأوروبي.

وقال تشافي هيرنانديز عبر شبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة التي انتهت بهزيمتهم بثلاثية دون رد: "هذا الموقف لا يليق برشلونة ولكن علينا أن نتقبله".

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وواصل "بعض الظروف وضعتنا هنا وأشعر بالمسؤولية وهذا لا يمكن أن يحدث وقلت للاعبين برشلونة لا يجب أن يكون في هذا الموقف وألا يكون النادي في الدوري الأوروبي بل دوري الأبطال وسنحاول العمل لوضع النادي في المكان الذي يستحقه".

وعن المباراة قال: "بايرن كان أفضل منا ويجب أن نتقبل الواقع، حاولنا أن نسيطر على الكرة ونستحوذ عليها لكن بايرن لديه فريق قوي وهو أقوى منا وعلينا تقبل ذلك".

وواصل تشافي حديثه "يجب أن يبدأ العمل الجاد منذ اللحظة الحالية".

وعن تجديد تعاقد عثمان ديمبلي قال: "لا أدري ما يحدث في المفاوضات ولكننا نحتاجه".

وينتهي تعاقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

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