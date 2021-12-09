ليل يُدمر فولسفسبورج بثلاثية.. وسالزبورج يرسل إشبيلية لبطولته المفضلة

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 00:09

كتب : FilGoal

نوا أوكافور يحتفل بهدفه مع ريد بول سالزبورج ضد إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

تغلب ليل الفرنسي على منافسه فولفسبورج بثلاثة أهداف لهدف مساء يوم الأربعاء في سادس جولات دوري أبطال أوروبا.

وحل ليل ضيفا على فولفسبورج لملاقاته في ملعب فولكسفاجن آرينا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

افتتح بوراك يلماز أهداف المباراة في الدقيقة 11 وأضاف جوناثان ديفيد الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وأتم آنخيل جوميز ثلاثية الفريق الفرنسي بهدف ثالث في الدقيقة 78.

وقلص فولفسبورج النتيجة بهدف أول عن طريق ريناتو ستيفن في الدقيقة 89.

وفي مباراة أخرى أقيمت في ملعب ريد بول آرينا في النمسا، فاز ريد بول سالزبورج على منافسه إشبيلية بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد نوا أوكافور في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة طرد للاعب إشبيلية خوان جوردان عقب حصوله على إنذارين في الدقيقة 64.

بتلك النتيجة يتصدر ليل المجموعة بـ11 نقطة يليه سالزبورج بـ10 نقاط.

واحتل إشبيلية المركز الثالث بست نقاط ليتحول للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي التي يحمل الرقم القياسي في عدد المرات التتويج بها بواقع ست بطولات.

فيما جاء فولفسبورج رابعا بخمس نقاط.

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