العودة بعد 18 عاما.. تاريخ برشلونة في الدوري الأوروبي "لم يصل إلى النهائي من قبل"

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 00:08

كتب : FilGoal

برشلونة - بايرن - مولر

ودع برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات لأول مرة منذ موسم 2000 - 2001، وانتقل الفريق الكتالوني إلى الدوري الأوروبي لأول مرة منذ 18 عاما.

وكانت أخر مشاركات برشلونة في الدوري الأوروبي في موسم 2003 - 2004 وودع وقتها من ثمن النهائي على يد سيلتيك الأسكتلندي.

وشارك برشلونة في الدوري الأوروبي في 11 مرة سابقة ولكنه لم ينجح في التأهل إلى النهائي وودع من المربع الذهبي في أربع مرات أخرها نسخة 2000 - 2001 على يد ليفربول.

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وجاء تاريخ برشلونة في الدوري الأوروبي كالآتي:

نسخة 1972 - 1973: الخروج من الدور التمهيدي أمام بورتو

نسخة 1973 - 1974: الخروج من الدور التمهيدي أمام نيس

نسخة 1975 - 1976: الخروج من نصف النهائي أمام ليفربول

نسخة 196 - 1977: الخروج من ربع النهائي أمام أتليتك بلباو

نسخة 1977 - 1978: الخروج من نصف النهائي أمام إيندهوفن

نسخة 1980 - 1981: الخروج من دور الـ32 أمام كولن

نسخة 1986 - 1987: الخروج من ربع النهائي أمام دوندي الأسكتلندي

نسخة 1987 - 1988: الخروج من ربع النهائي أمام ليفركوزن

نسخة 1995 - 1996: الخروج من نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ

نسخة 2000 - 2001: الخروج من نصف النهائي أمام ليفربول

نسخة 2003 - 2004: الخروج من ثمن النهائي أمام سيلتيك

برشلونة دوري أبطال أوروبا الدوري الأوروبي أوروبا
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