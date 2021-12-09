تحيات ناجلزمان وصلت لشبونة.. بايرن ميونيخ يٌقصي برشلونة لصالح بنفيكا

يوليان ناجلزمان أرسل تحياته لـ بنفيكا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة برشلونة، وفي الملعب نفذ أقواله وانتصر ليمنح أبناء لشبونة التأهل.

تأهل بنفيكا رفقة بايرن ميونيخ إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عن المجموعة الخامسة، وعلى حساب برشلونة الذي تحول إلى بطولة الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2000/2001.

وفاز بايرن ميونيخ على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل لا شي، فيما فاز بنفيكا على دينامو كييف بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.



























بايرن ميونيخ وبرشلونة

فاز بايرن ميونيخ على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب أليانز آرينا وبدون جمهور، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.

سجل توماس مولر، وليروي ساني، وجمال موسلايا أهداف بايرن ميونيخ.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 8 نقاط في المركز الثالث وتحول إلى الدوري الأوروبي.

التشكيل

نوير حرس مرمى بايرن ميونيخ أمام برشلونة، فيما قاد روبرت ليفاندوفسكي الهجوم بجانب توماس مولر.

في المقابل بدأ تشافي هيرنانديز بـ عثمان ديمبلي، وميمفيس ديباي، وسيرجينو ديست في الهجوم.

وصف المباراة

برشلونة بدأ المباراة بشكل جيد، بل وكاد يتقدم في الدقيقة الـ20 بعد عرضية، قابلها عثمان ديمبلي بتصويبة فوق المرمى.

بايرن ميونيخ رد في الدقيقة الـ27 بانطلاقة من توماس مولر وعرضية مرت أمام ليفاندوفسكي في مواجهة المرمى الخالي.

هنا سقط جوردي ألبا على الأرض. غادر الملعب مصابا، وشارك أوسكار مينجيزا بدلا منه في الدقيقة الـ30.

بايرن ميونيخ استمر في الضغط، وكاد يسجل الأول في الدقيقة الـ32 بعد انطلاقة من كينجسلي كومان ثم عرضية، قابلها كورينتون توليسيو برأسية في يد أندريه تير شتيجن.

وكان الهدف الأول أخيرا في الدقيقة الـ34. عرضية من ليفاندوفسكي قابلها مولر برأسية حاول رونالد أراخو إخراجها لكنها تخطت خط المرمى.

توماس مولر سدد في الدقيقة الـ36 وتصدى لها تير شتيجن.

برشلونة رد بمرتدة سريعة في الدقيقة الـ37 انتهت بتصويبة من ديمبلي في الشباك الجانبية.

بايرن ميونيخ أجهز على برشلونة بالثاني في الدقيقة الـ42. تصويبة رائعة من ليروي ساني سكنت شباك نوير، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ بهدفين.

الشوط الثاني

برشلونة بدأ الشوط الثاني بتبديل أول. شارك نيكو جونزاليس بدلا من سيرجينيو ديست.

وأجرى بايرن ميونيخ تبديل ثان في الدقيقة الـ60 بدخور مارك روا بدلا من كورنتين توليسيو.

بايرن ميونيخ ضرب بالثالث في الدقيقة الـ62. عرضية من ألفونسو ديفيز، قابلها جمال موسلايا بلمسة في المرمى.

يوليان ناجلزمان أجرى تبديلان في الدقيقة الـ71 بدخول عمر ريتشاردز، وبونا سار بدلا من ألفونسو ديفيز، وكينجسلي كومان.

ورد تشافي في الدقيقة الـ73 بدخول ريكي بويج، وفيليبي كوتينيو بدلا من فرانكي دي يونج، وعثمان ديمبلي.

بايرن ميونيخ أجرى تبديلان جديدان في الدقيقة الـ77 بدخول ماليك تيلمان، وتانجوي نيانزو بدلا من ليفاندوفسكي، ونيكولا سولي.

آخر تبديلات تشافي جاءت في الدقيقة الـ86 بدخول يوسف ديمير بدلا من جافي، لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ بهدفين مقابل لا شيء.

وستقام قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا بتوقيت مصر.

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بنفيكا ودينامو كييف

فاز بنفيكا على دينامو كييف بهدفين مقابل لا شيء على ملعب دا لوز، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.

سجل رومان ياريمتشوك، وجيلبيرتو هدفا بنفيكا في اللقاء.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 8 نقاط في المركز الثالث وتحول إلى الدوري الأوروبي.

التشكيل

جورج جيسوس بدأ المباراة بـ رومان ياريمتشوك في الهجوم، بجانب كريستيان بيتزي، ورافا سيلفا.

وتواجد جوليان فايجل في وسط الملعب بجانب جواو ماريو.

وصف المباراة

بنفيكا بدأ المباراة بقوة من أجل الحسم المبكر.

رومان ياريمتشوك انفرد في الدقيقة الأولى وسدد، ليتصدى لها هيوري بوشهان، وتابعها رافا سيلفا فوق المرمى الخاليز

دينامو كييف كادوا يردوا بهدف أول في الدقيقة الثامنة. فيتالي بويالسكي ينفرد تمااما ويمرر الكرة إلى فيكتور تسيانكوف داخل الست ياردات والذي يهدر أمام المرمى الخالي.

ياريمتشوك سدد مجددا في الدقيقة العاشرة، لكن الحارس تصدى لها وحولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة الـ15 جاء الهدف الأول أخيرا. عرضية أرضية من جواو ماريو، قابلها ياريمتشوك بلمسة في المرمى.

وأجهز بنفيكا على اللقاء بهدف ثان في الدقيقة الـ22. كرة ارتدت من الدفاع ووصلت إلى جيلبيرتو الذي سدد في المرمى مسجلا الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدفين.

الشوط الثاني

بنفيكا تراجع للدفاع في الشوط الثاني، مع ضغط قوي للضيوف.

وأجرى جورج جيسوس أولى التبديلات في الدقيقة الـ59 بدخول إيفرتون بدلا من بيتزي.

دينامو كييف رد في الدقيقة الـ64 بدخول كارلوس دي بينا بدلا من بنيامين فيربيتش.

بنفيكا أجرى ثاني التبديلات في الدقيقة الـ73 بدخول فالانتينو لازارو، وعادل تاعربت بدلا من جيلبيرتو، وجواو ماريو.

أوديسياس فلاكديموس حارس بنفيكا تألق هنا وزاد عن مرماه. رأسية من تيمتشيك تصدى لها أوديسياس ببراعة إلى ركنية في الدقيقة الـ75.

دينامو كييف أجرى تبديل جديد في الدقيقة الـ79 بدخول أوليكساندر كارافييف، وإريك راماريز بدلا من فيكتور تسيجناكوف، ودينيس هارماش.

أوديسياس تألق مجددا في الدقيقة الـ81 أمام تصويبة بويلاسكي وحولها إلى ركنية.

وتدخل جيسوس أخيرا في الدقيقة الـ82 بدخول داروين نونيز، وباولو بيرناردو بدلا من رافا سيلفا، ورومان ياريمتشوك.

وكانت آخر تبديلات المباراة في الدقيقة الـ86 بدخول أوليسكاندر أندريفييسكي بدلا من سيدري سيدروتشوك.

باقي دقائق المباراة مرت هادئة، لينتهي اللقاء بفوز بنفيكا بهدفين، ويتأهل إلى دور الـ16 رفققة بايرن ميونيخ.

وستقام قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا بتوقيت مصر.