في مباراة البدلاء والشباب.. مانشستر يونايتد يتعادل مع يانج بويز

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 23:59

كتب : FilGoal

جرينوود - مانشستر يونايتد

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه يانج بويز السويسري بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد الذي ضمن صدارة المجموعة في الجولة قبل الأخيرة دخل المباراة بتشكيل كامل من البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر كالتالي:

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حراسة المرمى: دين هندرسون

خط الدفاع: لوك شو- إيريك بايلي- نيمانيا ماتيتش- آرون وان بيساكا

خط الوسط: خوان ماتا-دوني فان دي بيك- جيسي لينجارد

خط الهجوم: أنتوني إيلانجا- ماسون جرينوود- أماد ديالو

ولم يجلس على مقاعد البدلاء أي من لاعبي الفريق الأول إذ تم استبعادهم جميعا لإراحتهم.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة التاسعة عن طريق ميسون جرينوود بضربة خلفية بعد عرضية من لوك شاو.

وأدرك فابيان ريدير التعادل في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وشهدت المباراة مشاركة الثلاثي الشباب زيدان إقبال وشولا شورتير وتشارلي سافاج نجل اللاعب السابق روبي سافاج.

مانشستر يونايتد أشرك ستة مراهقين في المباراة للمرة الخامسة في تاريخ البطولة والأول منذ مباراة أرسنال أمام أولمبياكوس في 2009.

يانج بويز أنهى مغامرته في دوري أبطال أوروبا بالتواجد في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا يانج بويز
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