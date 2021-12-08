المعز علي لـ في الجول: صلاح قدوة لكل اللاعبين العرب.. وقادرون على الفوز بالبطولة

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 23:38

كتب : أحمد رجب

المعز علي منتخب قطر

سجل في أربع قارات مختلفة، هداف كأس آسيا في 2019، وقع على أول أهدافه في كأس العرب أمام العراق في المباراة الأخيرة لدور المجموعات.

المعز علي ابن الـ25 عاما في حوار مع FilGoal.com قبل مواجهة ربع نهائي كأس العرب أمام الإمارات.

ما سر انفعالك بعد هدف أمام المنتخب العراقي؟

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بالعكس لم يكن هناك أي انفعال، أنا مهاجم ومهمتي الأساسية تسجيل الأهداف، الجميع يتوقع مني تسجيل أكبر عدد من الأهداف، في المباراة الأولى والثانية لم يحالفني التوفيق، ولكن الأهم بالنسبة لي كان التأهل وتحقيق الأهم.

خلال مباراة العراق، نجحت في افتتاح التسجيل وحققنا العلامة الكاملة في هذه المجموعة.

سجلت في أربع قارات، وفي خمس بطولات مختلفة. ماذا يمثل لك هذا الأمر؟

بكل تأكيد هذا شيء لم أكن أتوقعه على الإطلاق، لكن بالاجتهاد والمثابرة وبمساعدة زملائي اللاعبين تمكنت من تسجيل كل هذه الأهداف في مختلف القارات، وهو أمر مميز بالنسبة لي على المستوى الشخصي دون شك.

هل المنتخب القطري قادر على الفوز بكأس العرب؟

بكل تأكيد، البطولة صعبة للغاية، ومن الصعب التكهن بالفائز، على سبيل المثال مجموعتنا كانت فيها المستويات متقاربة حتى الجولة الأخيرة، المجموعة الثانية أيضا لم يتم تحديد المتأهل حتى الجولة الأخيرة. أعتقد أن البطولة مميزة للغاية وبها العديد من النجوم المميزين.

الجميع وجد هناك أداءا مختلفا للفريق عن مباراة عمان، ما هي تعليمات سانشيز للاعبين قبل المباراة؟

أعتقد أن السبب هو كون نسق الفريق تصاعدي، وهذا نلاحظه على النتائج ومستوى الفريق.

هل تتمنى مواجهة المنتخب المصري في الأدوار النهائية، ورسالتك لمحمد صلاح؟

بغض الأسماء التي قد نواجهها، نحن نحترم جميع المنافسين، أفضل أن نخوض المباراة خطوة بخطوة، هذه فلسفتنا. وبكل تأكيد المنتخب المصري بنجومه يبقى دائما من المرشحين للحصول على اللقب.

محمد صلاح نجم كبير، جميع اللاعب العرب يطمحون للوصول إلى مستواه، والنجاحات الكبيرة التي يحققها على المستوى الشخصي، أو حتى مع ليفربول

قطر الإمارات كأس العرب
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