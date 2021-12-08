تأجيل مباراة توتنام وستاد رين بسبب فيروس كورونا

أعلن نادي توتنام هوتسبير تأجيل مباراته مع ستاد رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المنتظر أن يلتقي توتنام وستاد رين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي.

ويعاني توتنام من تفشي فيروس كورونا في الفريق مع وجود 13 إصابة بالفيروس داخل الفريق، 8 من اللاعبين و5 من الطاقم التدريبي.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "لدينا 8 لاعبين و5 من الجهاز الفني مصابين بفيروس كورونا، لكن المشكلة أن كل يوم لدينا أشخاص يصابون بكورونا، أشخاص أمس كانت مسحتهم سلبية واليوم مصابين، أنها أزمة حقيقة".

وأضاف "اليوم لدينا لاعب آخر وشخص من الجهاز الفني جاءت إيجابية، غدا قد يكون أنا أو أحد آخر من الجهاز الفني، أريد فقط أن اتحدث في كرة القدم".

وأكمل "الجميع خائفون بعض الشيء، لدينا عائلات، أمس تدربنا ولدينا حالتين إيجابيتين، اليوم نفس الأمر تكرر، من التالي؟ الأمر ليس صحيحا، سنذهب للمنازل للقاء عائلاتنا".

وأتم "لدينا 11 لاعبا متاحا للمباراة، وفي نهاية اللقاء قد يكون هناك لاعب أو 2 مسحتهم إيجابية، الأمر مرعب، كلنا مخُالطون".

بحسب قواعد الاتحاد الأوروبي، فجاهزية 13 لاعبا بينهم حارس مرمى تكون كافية للعب المباراة وهو ما لم يحدث مع توتنام.

بحسب ذا أثليتك، فإن توتنام تقدم بطلب لتأجيل مباراته مع برايتون في الأسبوع الـ16 للدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا.

توتنام يتواجد في المركز الخامس للدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة من 14 مباراة.