دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 23:53

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا

انتهى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بصعود 15 فريقا إلى الأدوار الإقصائية في انتظار المتأهل الأخير بين فياريال الإسباني وأتالانتا الإيطالي.

وتأجلت مباراة فياريال مع أتالانتا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. (طالع التفاصيل)

الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي

المركز الأول

مانشستر يونايتد - ليفربول - مانشستر سيتي - ريال مدريد - بايرن ميونيخ - أياكس - ليل - يوفنتوس

المركز الثاني

باريس سان جيرمان - تشيلسي - إنتر ميلان - أتليتكو مدريد - سبورتنج لشبونة - بنفيكا - سالسبورج

موعد قرعة ثمن النهائي

تقام قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الاثنين 13 ديسمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لـ القرعة

تذاع قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على قناة بي إن سبورتس الإخبارية والقناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.

موعد مباريات ثمن النهائي

تلعب مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أيام 15-16 فبراير، و23-24 فبراير.

بينما تلعب مباريات الإياب أيام 8-9 مارس و15-16 مارس.

دوري أبطال أوروبا قرعة دوري أبطال أوروبا دوري الأبطال
نرشح لكم
أراوخو: النتيجة مخزية.. ومهمتنا الآن هي الفوز بالدوري الأوروبي تشافي: ما حدث لا يليق بـ برشلونة.. بايرن كان أقوى منا ليل يُدمر فولسفسبورج بثلاثية.. وسالزبورج يرسل إشبيلية لبطولته المفضلة العودة بعد 18 عاما.. تاريخ برشلونة في الدوري الأوروبي "لم يصل إلى النهائي من قبل"
أخر الأخبار
الإسماعيلي يمدد تعاقد باهر المحمدي حتى 2026 17 دقيقة | الدوري المصري
حفيظ دراجي يتحدث عن مواجهة الجزائر ضد مصر وتوقعاته لمباراة المغرب.. والتحضير للتعليق 38 دقيقة | كأس العرب 2021
أراوخو: النتيجة مخزية.. ومهمتنا الآن هي الفوز بالدوري الأوروبي 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشافي: ما حدث لا يليق بـ برشلونة.. بايرن كان أقوى منا 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ليل يُدمر فولسفسبورج بثلاثية.. وسالزبورج يرسل إشبيلية لبطولته المفضلة ساعة | دوري أبطال أوروبا
العودة بعد 18 عاما.. تاريخ برشلونة في الدوري الأوروبي "لم يصل إلى النهائي من قبل" ساعة | أوروبا
تحيات ناجلزمان وصلت لشبونة.. بايرن ميونيخ يٌقصي برشلونة لصالح بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
في مباراة البدلاء والشباب.. مانشستر يونايتد يتعادل مع يانج بويز ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة