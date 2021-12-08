دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة

انتهى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بصعود 15 فريقا إلى الأدوار الإقصائية في انتظار المتأهل الأخير بين فياريال الإسباني وأتالانتا الإيطالي.

وتأجلت مباراة فياريال مع أتالانتا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. (طالع التفاصيل)

الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي

المركز الأول

مانشستر يونايتد - ليفربول - مانشستر سيتي - ريال مدريد - بايرن ميونيخ - أياكس - ليل - يوفنتوس

المركز الثاني

باريس سان جيرمان - تشيلسي - إنتر ميلان - أتليتكو مدريد - سبورتنج لشبونة - بنفيكا - سالسبورج

موعد قرعة ثمن النهائي

تقام قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الاثنين 13 ديسمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لـ القرعة

تذاع قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على قناة بي إن سبورتس الإخبارية والقناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.

موعد مباريات ثمن النهائي

تلعب مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أيام 15-16 فبراير، و23-24 فبراير.

بينما تلعب مباريات الإياب أيام 8-9 مارس و15-16 مارس.