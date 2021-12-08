تأجيل المباراة الحاسمة بين أتالانتا وفياريال

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تأجيل مباراة أتالانتا وفياريال إلى مساء غد الخميس بسبب الثلوج.

وتساقطت الثلوج بكثافة على ملعب جيويس في إيطاليا ما منع إقامة المباراة.

ولم يتم الكشف عن الموعد المحدد لانطلاق المباراة التي ستقام في سادس جولات دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ويحتل فياريال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة بسبع نقاط.

فيما يأتي أتالانتا في المركز الثالث بست نقاط.

وأخيرا يانج بويز بأربع نقاط.

وضمن مانشستر يونايتد تصدره للمجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة ضد يانج بويز بعدما حصد 12 نقطة.