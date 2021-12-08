كرة يد - الأهلي يقرر إيقاف مدرب الناشئين إلى نهاية الموسم

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إيقاف أحمد سمير الجزار مدرب فريق الناشئين مواليد 2010 إلى نهاية الموسم.

وأوضح الأهلي أن إيقاف مدرب الناشئين قرار تقويمي بعدما أشارت التقارير إلى أنها السابقة الأولى لأحمد سمير المدرب.

وأشار التقرير إلى أن المدير الفني لم يسبق له أن سلك خلال فترة عمله سلوكا عنيفا أثناء عمله مع الفريق.

واستعرض مجلس إدارة الأهلي التقارير الواردة من رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي وياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد بخصوص واقعة أحمد سمير المدير الفني للناشئين.

وأوضحت التقارير أن المدرب يعمل في النادي الأهلي منذ عام 2014 وحتى الآن ويتمتع بسلوك جيد ومنضبط.

وأضاف التقرير أن المدير الفني للناشئين لم تصدر منه أي ملاحظات أو شكاوى خلال تلك الفترة إضافة إلى أنه أحد أبناء أسرة الأهلي لكرة اليد والذين مارسوا اللعبة داخل جدران النادي.

وأشار التقرير إلى أن المدرب نال إشادة عدد كبير من أولياء الأمور بأنهم هم من مكانوا يطلبون من المدرب تعنيف اللاعبين حرصا على مستقبلهم ومستواهم الفني.