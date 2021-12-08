انتهت أبطال أوروبا - بايرن (3)-(0) برشلونة.. بنفيكا (2)-(0) دينامو كييف.. وداعا للفريق الكتالوني

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 21:57

كتب : FilGoal

توماس مولر يسجل هدف بايرن ميونيخ الأول في برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

الترتيب الحالي للمجموعة الخامسة.

1-بايرن ميونيخ: 16 نقطة.

أخبار متعلقة
تشكيل دوري الأبطال - بايرن ميونيخ بالقوة الضاربة أمام برشلونة تشكيل دوري الأبطال - ديمبيلي أساسي مع برشلونة أمام بايرن سبورت: احتمال غياب ثنائي برشلونة عن مواجهة بايرن ميونيخ موندو ديبورتيفو: برشلونة يشك في توخيل بسبب ديمبيلي

2-بنفيكا: 8 نقاط.

_ _ _

3-برشلونة: 8 نقاط.

4-دينامو كييف: نقطة.

_ _ _ _ _

بايرن ميونيخ ضد برشلونة (0/3)

نهاية المباراة

ق. 62 جووول ثالث. انطلاقة من ألفونسو ديفيز وعرضية قابلها موسيالا بلمسة في المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 جوووووول رااائع بتصويبة رائعة من ليروي ساني سكنت شباك نوير.

ق. 37 مرتدة وصلت إلى ديمبلي الذي سدد في الشباك الجانبية.

ق. 36 تصويبة من مولر يتصدى لها تير شتيجن.

ق. 34 جووول أول. عرضية من ليفاندوفسكي قابلها مولر برأسية حاول أراخو إخراجها لكنها تخطت خط المرمى.

ق. 32 عرضية من كومان قابلها توليسو برأسية في يد تير شتيجن.

ق. 30 أوسكار مينجيزا يشارك بدلا من جوردي ألبا للإصابة.

ق. 28 جوردي ألبا يسقط ويتلقى العلاج.

ق. 27 انطلاقة من مولر ويرسل عرضية لكن ليفاندوفسكي يتعثر في الكرة ويفشل في إسكانها الشباك.

ق. 20 عرضية أرضية قابلها ديمبلي بتصويبة فوق المرمى.

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

بنفيكا ضد دينامو كييف (0/2)

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 22 جوووول ثاااني لـ بنفيكا. كرة ارتدت من الدفاع ووصلت إلى جيلبيرتو الذي سدد في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 15 جوووول أول لـ بنفيكا. عرضية أرضية من جواو ماريو، قابلها ياريمتشوك بلمسة في المرمى.

ق. 10 الكرة تصل إلى ياريمتشوك على حدود منطقة الجزاء والذي سدد وتصدى لها الحارس إلى ركنية.

ق. 8 فيتالي بويالسكي ينفرد تمااااما ويمرر الكرة إلى فيكتور تسيانكوف داخل الست ياردات والذي يهدر أمام المرمى الخالي

ق. 1 ياريمتشوك ينفرد ويسدد يتصدى لها الحارس ورافا يتابعها فوق المرمى الخالي

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

برشلونة بنفيكا بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أراوخو: النتيجة مخزية.. ومهمتنا الآن هي الفوز بالدوري الأوروبي تشافي: ما حدث لا يليق بـ برشلونة.. بايرن كان أقوى منا ليل يُدمر فولسفسبورج بثلاثية.. وسالزبورج يرسل إشبيلية لبطولته المفضلة العودة بعد 18 عاما.. تاريخ برشلونة في الدوري الأوروبي "لم يصل إلى النهائي من قبل"
أخر الأخبار
الإسماعيلي يمدد تعاقد باهر المحمدي حتى 2026 16 دقيقة | الدوري المصري
حفيظ دراجي يتحدث عن مواجهة الجزائر ضد مصر وتوقعاته لمباراة المغرب.. والتحضير للتعليق 38 دقيقة | كأس العرب 2021
أراوخو: النتيجة مخزية.. ومهمتنا الآن هي الفوز بالدوري الأوروبي 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشافي: ما حدث لا يليق بـ برشلونة.. بايرن كان أقوى منا 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ليل يُدمر فولسفسبورج بثلاثية.. وسالزبورج يرسل إشبيلية لبطولته المفضلة ساعة | دوري أبطال أوروبا
العودة بعد 18 عاما.. تاريخ برشلونة في الدوري الأوروبي "لم يصل إلى النهائي من قبل" ساعة | أوروبا
تحيات ناجلزمان وصلت لشبونة.. بايرن ميونيخ يٌقصي برشلونة لصالح بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
في مباراة البدلاء والشباب.. مانشستر يونايتد يتعادل مع يانج بويز ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة