انتهت أبطال أوروبا - بايرن (3)-(0) برشلونة.. بنفيكا (2)-(0) دينامو كييف.. وداعا للفريق الكتالوني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

الترتيب الحالي للمجموعة الخامسة.

1-بايرن ميونيخ: 16 نقطة.

2-بنفيكا: 8 نقاط.

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3-برشلونة: 8 نقاط.

4-دينامو كييف: نقطة.

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بايرن ميونيخ ضد برشلونة (0/3)

نهاية المباراة

ق. 62 جووول ثالث. انطلاقة من ألفونسو ديفيز وعرضية قابلها موسيالا بلمسة في المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 جوووووول رااائع بتصويبة رائعة من ليروي ساني سكنت شباك نوير.

ق. 37 مرتدة وصلت إلى ديمبلي الذي سدد في الشباك الجانبية.

ق. 36 تصويبة من مولر يتصدى لها تير شتيجن.

ق. 34 جووول أول. عرضية من ليفاندوفسكي قابلها مولر برأسية حاول أراخو إخراجها لكنها تخطت خط المرمى.

ق. 32 عرضية من كومان قابلها توليسو برأسية في يد تير شتيجن.

ق. 30 أوسكار مينجيزا يشارك بدلا من جوردي ألبا للإصابة.

ق. 28 جوردي ألبا يسقط ويتلقى العلاج.

ق. 27 انطلاقة من مولر ويرسل عرضية لكن ليفاندوفسكي يتعثر في الكرة ويفشل في إسكانها الشباك.

ق. 20 عرضية أرضية قابلها ديمبلي بتصويبة فوق المرمى.

بداية المباراة

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بنفيكا ضد دينامو كييف (0/2)

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 22 جوووول ثاااني لـ بنفيكا. كرة ارتدت من الدفاع ووصلت إلى جيلبيرتو الذي سدد في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 15 جوووول أول لـ بنفيكا. عرضية أرضية من جواو ماريو، قابلها ياريمتشوك بلمسة في المرمى.

ق. 10 الكرة تصل إلى ياريمتشوك على حدود منطقة الجزاء والذي سدد وتصدى لها الحارس إلى ركنية.

ق. 8 فيتالي بويالسكي ينفرد تمااااما ويمرر الكرة إلى فيكتور تسيانكوف داخل الست ياردات والذي يهدر أمام المرمى الخالي

ق. 1 ياريمتشوك ينفرد ويسدد يتصدى لها الحارس ورافا يتابعها فوق المرمى الخالي

بداية المباراة

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