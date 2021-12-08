يوفنتوس يخطف صدارة مجموعة دوري الأبطال بعد تعثر تشيلسي امام زينيت بهدف قاتل

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 21:53

كتب : FilGoal

لوكاكو - فيرنر - تشيلسي

خطف يوفنتوس صدارة المجموعة الثامنة من منافسات دوري أبطال أوروبا بعد تعثر تشيلسي ضد زينيت الروسي بهدف في الوقت القاتل.

وفاز يوفنتوس بهدف دون مقابل أمام مالمو، بينما تعادل زينيت أمام تشيلسي بثلاثة أهداف لكل منهما.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 15 بينما تشيلسي رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، وكان البلوز متفوقا على يوفنتوس قبل الجولة الأخيرة بنتيجة المواجهات المباشرة.

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وكان يوفنتوس وتشيلسي قد حسما تأهلهما إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الماضية.

واحتاج تشيلسي قبل الجولة الختامية الفوز بأي نتيجة أمام زينيت لحسم الصدارة ولكن زينيت خطف التعادل في الوقت القاتل.

واكتفى يوفنتوس بهدف وحيد في شباك ضيفه مالمو، سجله مويس كين في الدقيقة 18.

أما تشيلسي فكان قد تقدم مبكرا عن طريق تيمو فيرنر في الدقيقة الثانية من المباراة.

وحول زينيت تأخره لتقدم في ثلاث دقائق فقط عندما سجل كلاودينو وأزمون في الدقيقتين 38 و41 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني نجح روميلو لوكاكو في تعديل النتيجة بهدف ثاني للبلوز في الدقيقة 62.

وخطف فيرنر هدف التقدم في الدقيقة 85 لتشيلسي ليحسم الصدارة للبلوز، قبل أن يقتل أزدويف لاعب زينيت أحلام البلوز بهدف التعادل في الدقيقة 94.

وأنهى تشيلسي منافسات المجموعة في المركز الثاني بينما يوفنتوس في الصدارة.

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