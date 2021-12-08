ماركا: سواريز يغيب عن أتليتكو مدريد في الدربي

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 21:45

كتب : عبد الرحمن فوزي

لويس سواريز - أتليتكو مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد سيغيب عن فريقه في مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد مع أتليتكو مدريد في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

كان سواريز قد أصيب خلال فوز أتليتكو مدريد على بورتو في دوري أبطال أوروبا، واستبدل في الدقيقة الـ 13 بعد شعوره بآلام عضلية، وشوهد سواريز وهو يبكي بعد استبداله على مقاعد البدلاء بسبب رغبته في مساعدة فريقه على التأهل.

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وفقا لماركا فإن سواريز سيكون من الصعب أيضا أن يلحق بمباراة إشبيلية في الجولة التالية بسبب الإصابة، وسيكون هدفه هو العودة في مباراة غرناطة في الجولة الـ 19.

بجانب سواريز فإن سيم فرساليكو الظهير الأيمن للفريق أيضا سيغيب عن مباراة ريال مدريد بسبب إجرائه لعملية جراحية نتيجة لتعرضه لاصطدام في الرأس.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة وبفارق عشر نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

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