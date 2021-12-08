الأهلي يضم غالي لـ لجنة التخطيط.. والخطيب للإشراف على قطاع الكرة ومرتجي للتنسيق المالي

عقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة عديد الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وقرر مجلس إدارة الأهلي الموافقة على تكليف حسام غالي ليكون المنسق بين رئيس النادي والمشرف على قطاع الكرة مع شركة الأهلي.

كما قرر المجلس الموافقة على ضم غالي إلى لجنة تخطيط الكرة التي تضم الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف.

وفاز حسام غالي بعضوية مجلس إدارة الأهلي في الانتخابات الأخيرة إلى جانب قائمة الخطيب كاملة.

وقرر المجلس تفويض محمود الخطيب رئيس النادي للإشراف على قطاع كرة القدم والموضوعات العاجلة.

وتم تكليف خالد مرتجي بتنسيق الشؤون المالية بين الأهلي والشركات الأربعة للنادي وهي: شركة الأهلي لكرة القدم، والأهلي للخدمات الرياضية، والأهلي للمنشآت الرياضية، والأهلي للإنتاج الإعلامي.

,قرر المجلس تكليف طارق قنديل عضو مجلس الإدارة برئاسة لجنة العضوية، على أن تضم اللجنة في عضويتها كلا من: محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، وسعد شلبي، المدير التنفيذي، بالإضافة إلى المدير المالي ومدير الاشتراكات.

الأهلي أعلن في وقت سابق وجود الخطيب كرئيس لبعثة الفريق في قطر للعب السوبر الإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي 22 ديسمبر الجاري.