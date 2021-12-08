السوبر الإفريقي - الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في قطر.. وموعد المعسكر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تولي محمود الخطيب رئيس النادي رئاسة بعثة الفريق للعب السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي مع الرجاء المغربي 22 ديسمبر الجاري في السوبر الإفريقي في قطر.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى قطر يوم 15 ديسمبر وتبقى هناك حتى 23 ديسمبر.

عقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة عديد الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

كان نادي الرجاء قد طلب تأجيل المباراة بسبب غلق المجال الجوي حتى 15 ديسمبر، قبل أن يكشف رفض كاف لطلبهم رسميا.