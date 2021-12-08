السوبر الإفريقي - الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في قطر.. وموعد المعسكر

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 21:18

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

محمود الخطيب - الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تولي محمود الخطيب رئيس النادي رئاسة بعثة الفريق للعب السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي مع الرجاء المغربي 22 ديسمبر الجاري في السوبر الإفريقي في قطر.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى قطر يوم 15 ديسمبر وتبقى هناك حتى 23 ديسمبر.

أخبار متعلقة
كاف يعلن موعد كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء الرجاء لـ في الجول: كاف أخطرنا برفض تأجيل السوبر أمام الأهلي بي إن سبورتس: كاف يرفض تأجيل السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء خبر في الجول - ثلاثي جهاز الأهلي في الحجر الصحي وتحديد موقفهم خلال 4 أيام

عقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة عديد الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

كان نادي الرجاء قد طلب تأجيل المباراة بسبب غلق المجال الجوي حتى 15 ديسمبر، قبل أن يكشف رفض كاف لطلبهم رسميا.

ويلعب الأهلي لقاء السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

بينما الرجاء يشارك في النسخة الحالية من السوبر كبطل للكونفدرالية.

وكان الأهلي قد حصد لقب الموسم الماضي من السوبر الإفريقي بعد التغلب على نهضة بركان بهدفين دون مقابل.

محمود الخطيب الأهلي السوبر الإفريقي الرجاء المغربي
نرشح لكم
الأهلي يضم حسام غالي لـ لجنة التخطيط أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة مصر والأردن انضمام عماد حمدي والوحش لقائمة مصابين الإسماعيلي كاف يعلن موعد كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء
أخر الأخبار
ماركا: سواريز يغيب عن أتليتكو مدريد في الدربي 41 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
سكاي: فينالدوم قد يعود للدوري الإنجليزي في يناير 5 دقيقة | الدوري الفرنسي
الأهلي يضم حسام غالي لـ لجنة التخطيط 9 دقيقة | الدوري المصري
السوبر الإفريقي - الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في قطر.. وموعد المعسكر 27 دقيقة | مصر
تشكيل دوري الأبطال - بايرن ميونيخ بالقوة الضاربة أمام برشلونة 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال - 11 تبديلا من رانجنيك في مانشستر يونايتد ضد يانج بويز 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال - ثلاثي دفاعي لـ برشلونة أمام بايرن.. وديمبيلي أساسي 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة مصر والأردن ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة