تشكيل دوري الأبطال - 11 تبديلا من رانجنيك في مانشستر يونايتد ضد يانج بويز

أجرى رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد 11 تبديلا على تشكيل فريقه المستدعى للقاء يانج بويز اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد.

ويستضيف يونايتد منافسه يانج بويز في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: دين هندرسون

في الدفاع: لوك شو- إيريك بايلي- نيمانيا ماتيتش- آرون وان بيساكا

في الوسط: خوان ماتا-دوني فان دي بيك- جيسي لينجارد

في الهجوم: أنتوني إيلانجا- ماسون جرينوود- أماد ديالو

ولم يجلس على مقاعد البدلاء أي من لاعبي الفريق الأول إذ تم استبعادهم جميعا لإراحتهم.