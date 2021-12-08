أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة مصر والأردن

أعلنت قناة أون تايم سبورت إذاعة مبارة مصر والأردن في كأس العرب 2021 حصريا عبر شاشاتها.

ويلتقي منتخب مصر مع الأردن يوم في ربع نهائي كأس العرب 2021 الخامسة مساء من يوم السبت المقبل والتي ستقام على ملعب الجنوب.

وكانت المباريات السابقة من البطولة قد أذيعت بشكل كامل عبر قنوات شبكة بي إن سبورتس ولكن تمكنت شبكة أون تايم سبورتس من الحصول على حقوق بث مباراة مصر والأردن.

وتعادل منتخب مصر في المباراة الماضية مع الجزائر بهدف لكل فريق.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة والتي ضمت كل من الجزائر، ولبنان، والسودان.

وتأهل منتخب الأردن لربع النهائي بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثالث والتي ضمت كل من المغرب، والسعودية، وفلسطين.

وسيواجه المتأهل من مباراة مصر والأردن مع الفائز من مواجهة تونس وعمان في مباراة دور نصف النهائي.