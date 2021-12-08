أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة مصر والأردن

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 20:35

كتب : FilGoal

هدف عمرو السولية في شباك الجزائر - مصر ضد الجزائر - كأس العرب

أعلنت قناة أون تايم سبورت إذاعة مبارة مصر والأردن في كأس العرب 2021 حصريا عبر شاشاتها.

ويلتقي منتخب مصر مع الأردن يوم في ربع نهائي كأس العرب 2021 الخامسة مساء من يوم السبت المقبل والتي ستقام على ملعب الجنوب.

وكانت المباريات السابقة من البطولة قد أذيعت بشكل كامل عبر قنوات شبكة بي إن سبورتس ولكن تمكنت شبكة أون تايم سبورتس من الحصول على حقوق بث مباراة مصر والأردن.

أخبار متعلقة
آس: تغير موقف يوفيتش من الرحيل في يناير انضمام عماد حمدي والوحش لقائمة مصابين الإسماعيلي كاف يعلن موعد كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء فرديناند: ما يفعله صلاح لا يصدق ولم أعتقد أنه سيصبح نجما.. وأوين يكشف سبب التحسن

وتعادل منتخب مصر في المباراة الماضية مع الجزائر بهدف لكل فريق.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة والتي ضمت كل من الجزائر، ولبنان، والسودان.

وتأهل منتخب الأردن لربع النهائي بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثالث والتي ضمت كل من المغرب، والسعودية، وفلسطين.

وسيواجه المتأهل من مباراة مصر والأردن مع الفائز من مواجهة تونس وعمان في مباراة دور نصف النهائي.

كأس العرب 2021 مصر الأردن أون تايم سبورتس
نرشح لكم
بي إن: تعافي المثلوثي من فيروس كورونا بانون: مواجهة الجزائر ستُحسم بتفاصيل بسيطة.. للفوز بالألقاب يجب أن نمر بصعوبات كأس العرب - حمص: أتوقع أن يكون النهائي بين مصر والمغرب خبر في الجول – نصف نهائي ونهائي كأس العرب بحضور جماهيري كامل
أخر الأخبار
تشكيل دوري الأبطال - بايرن ميونيخ بالقوة الضاربة أمام برشلونة 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال - 11 تبديلا من رانجنيك في مانشستر يونايتد ضد يانج بويز 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال - ثلاثي دفاعي لـ برشلونة أمام بايرن.. وديمبيلي أساسي 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة مصر والأردن 33 دقيقة | كأس العرب 2021
آس: تغير موقف يوفيتش من الرحيل في يناير 46 دقيقة | الدوري الإسباني
انضمام عماد حمدي والوحش لقائمة مصابين الإسماعيلي 46 دقيقة | الدوري المصري
كاف يعلن موعد كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء 57 دقيقة | إفريقيا
فرديناند: ما يفعله صلاح لا يصدق ولم أعتقد أنه سيصبح نجما.. وأوين يكشف سبب التحسن ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة