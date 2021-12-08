انضمام عماد حمدي والوحش لقائمة مصابين الإسماعيلي

انضم عماد حمدي وعمر الوحش لاعبي وسط الإسماعيلي إلى قائمة اللاعبين المصابين.

وغاب الثنائي عن التدريبات بسبب الإصابة مع إجراء تدريبات تأهيلية للعودة إلى المران بشكل طبيعي.

وعانى عماد حمدي من شد في العضلة الضامة ويحتاج إلى يومين على الأقل قبل الانتظام في التدريبات.

بينما تعرض عمر الوحش لاعب الوسط من شد في العضلة الخلفية والتي تسببت في غيابه عن التدريبات لمدة 48 ساعة.

وانضم الثنائي إلى قائمة المصابين التي تضم أحمد مصطفى جناح الفريق الذي يحتاج لخمسة أيام قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

وحرص الجهاز الطبي على عمل تدريبات استشفائية لكافة اللاعبين عقب مران الأربعاء.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطتين عقب مرور ست جولات.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على سموحة ضمن مباريات الجولة السابعة والمقرر لها يوم 21 من شهر ديسمبر الجاري.