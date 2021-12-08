كورونا تضرب ليستر سيتي قبل مواجهة نابولي

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 19:58

كتب : FilGoal

براندن رودجرز ليستر سيتي الدرع الخيرية

كشف براندن رودجرز المدير الفني لـ ليستر سيتي عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في الفريق.

ويستعد ليستر سيتي للسفر إلى إيطاليا لمواجهة نابولي غدا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحفي: "لدينا 7 غيابات عن السفر مع الفريق إلى نابولي بين اللاعبين والطاقم التدريبي بسبب الإصابة بفيروس كورونا أو الشعور بالمرض".

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وأضاف "لدينا فريقا قويا لمباراة الغد، ليس التشكيل الكامل ولكنه قوي بالشكل الكافي".

وتابع عن احتمالية تأجيل مباراة نيوكاسل في الدوري "لا أفكر إلا في المباراة المقبلة فقط، سواء امتلكت فريقا قويا أو لا فتركيزي بالكامل على مواجهة نابولي".

ليستر سيتي يتصدر المجموعة الثالثة برصيد ثماني نقاط بفارق نقطة واحدة عن سبارتك موسكو صاحب المركز الثاني ونابولي صاحب المركز الثالث.

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