بي إن: تعافي المثلوثي من فيروس كورونا

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 19:50

كتب : FilGoal

منتخب تونس - كأس العرب - حمزة المثلوثي

تعافى حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك ومنتخب تونس من فيروس كورونا الذي أصابه قبل عدة أيام.

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

تونس

ووفقا لشبكة "بي إن سبورتس" فإن عينة المثلوثي للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية بعدما خضع اللاعب لأسبوع من الحجر الصحي.

وأشار التقرير إلى أن المثلوثي ينتظر الحصول على الضوء الأخضر من اللجنة الطبية المنظمة لكأس العرب لينضم لمران فريقه استعدادا للقاء عمان.

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ويلتقي منتخب تونس مع منافسه عمان الجمعة المقبلة في ربع نهائي كأس العرب.

وشارك المثلوثي في المباراة الأولى لتونس ضد موريتانيا وغاب عن مواجهتي سوريا والإمارات.

يذكر أنه حال انتصار تونس فسينتظرون الفائز من مصر والأردن لملاقاته في نصف النهائي.

تونس حمزة المثلوثي كأس العرب
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