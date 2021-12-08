انتهت دوري الأبطال - يوفنتوس (1)-(0) مالمو.. زينيت (3)-(3) تشيلسي

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 19:41

كتب : FilGoal

حكيم زياش - تشيلسي - يوفنتوس

يستضيف يوفنتوس فريق مالمو بينما يحل تشيلسي ضيفا على زينيت في ختام مباريات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر تشيلسي المجموعة برصيد 12 نقطة متفوقا في المواجهات المباشرة على يوفنتوس.

الترتيب الآن:

1- يوفنتوس 15 نقطة

2- تشيلسي 13 نقطة

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يوفنتوس (1)-(0) مالمو

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق18 جووووول مويس كين

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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زينيت (3)-(3) تشيلسي

نهاية المباراة

ق94 جوووول أزدويف يمنع تشيلسي من الصدارة

ق85 جوووووول فيرنر

ق62 جووووووول لوكاكو يعادل النتيجة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 جووووول أزمون يضيف الثاني

ق38 جووووول كلاودينيو يسجل التعادل

ق2 جوووووووول تيمو فيرنر يفتتح التسجيل لتشيلسي

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال يوفنتوس تشيلسي زينيت
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