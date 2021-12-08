بانون: مواجهة الجزائر ستُحسم بتفاصيل بسيطة.. للفوز بالألقاب يجب أن نمر بصعوبات

قال بدر بانون مدافع منتخب المغرب إن مواجهة الجزائر المقبلة ستحسمها التفاصيل البسيطة وهو عادة ما يحدث في لقاءات الدربي.

بدر بانون النادي : الأهلي المغرب

ويلتقي منتخب المغرب بمنافسه الجزائري يوم السبت المقبل في ربع نهائي كأس العرب.

وتحدث بدر بانون لصحيفة "المنتخب" المغربية عن المباراة قائلا: "ستكون مباراة بها حساسية لكنها تبقى لقاء كرة قدم فقط ولا خيار أمامنا سوى الفوز للتأهل إلى نصف النهائي وتشريف الكرة المغربية".

وعن مواجهة الدربي بين المغرب والجزائر قال: "هي مباراة في كرة القدم وبالفعل الدربي يكون به بعضا من الحساسية لكنها تُلعب على جزئيات بسيطة ولتحقيق اللقب يجب أن نمر بمراحل صعبة".

وشدد مدافع الأهلي "الآن دخلنا في مرحلة إقصائية ليس فيها خيارا سوى الانتصار وسنحاول إرضاء الجمهور المغربي".

وعن رسالته للجماهير المغربية قال بانون: "أتمنى أن يحضروا لمساندتنا مثلما حضروا لدعمنا في المباريات الأولى، لأن دعمهم يعطي حافزا كبيرا للاعبين".