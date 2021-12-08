كأس العرب - حمص: أتوقع أن يكون النهائي بين مصر والمغرب

أشاد محمد حمص نجم منتخب مصر والإسماعيلي السابق بمستوى الفراعنة في كأس العرب وتوقع مواجهة المغرب في النهائي.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس العرب متصدرا مجموعته ليواجه الأردن.

وقال حمص في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الإسماعيلي: "منتخب مصر هو المرشح الأبرز لحصد لقب البطولة العربية".

وتابع "أتوقع تأهل منتخب المغرب رفقة مصر إلى النهائي، لكن الفراعنة الأفضل في المباريات الثلاثة حتى الآن".

وأوضح حمص "منتخب مصر حاليا في مرحلة بناء من خلال ضم عناصر شابة تألقت في الدوري".

وكشف صاحب هدف مصر الشهير في إيطاليا "أتوقع لأكثر من لاعب أنهم سيكون لهم شأن كبير مع المنتخب".

واختتم حمص تصريحاته "أرى أن كأس العرب أفضل إعداد لمنتخب مصر للمشاركة بمنافسات النسخة الجديدة من كأس أمم إفريقيا بجانب مشوار تصفيات كأس العالم".

ويلعب منتخب مصر ضد الأردن في الخامسة من مساء السبت ضمن مباريات ربع النهائي.

وحال فوز منتخب مصر يتأهل إلى المربع الذهبي لمواجهة الفائز من مباراة تونس ضد عمان.