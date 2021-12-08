تشكيل يوفنتوس - ديبالا يقود الهجوم ومفاجأة في الدفاع

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة مالمو بعد قليل.

ويلتقي يوفنتوس مع مالمو على ملعب أليانز في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجاء بيرين الحارس كحارس أساسي بدلا من تشيزني، كما يلعب المدافع صاحب الـ 19 عاما كوني دي وينتر لأول مرة مع الفريق.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: ماتيا بيرين

الدفاع: دانييلي روجاني - ليوناردو بونوتشي - كوني دي وينتر

الوسط: فيديريكو بيرنارديسكي - رودريجو بينتانكور - أرثور - أدريان رابيو - أليكس ساندرو

الهجوم: باولو ديبالا - مويس كين.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط.