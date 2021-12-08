خبر في الجول – نصف نهائي ونهائي كأس العرب بحضور جماهيري كامل

بعد الأجواء الجماهيرية الرائعة لمباراة مصر والجزائر، كان الأمر مشجعا للجنة المنظمة لتقيم نصف نهائي، ونهائي بطولة كأس العرب بحضور جماهيري كامل.

علم FilGoal.com بأن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، قررت إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي كأس العرب بسعة جماهيرية 100% من الملعب.

وأقيمت كل مباريات البطولة بحضور جماهيري بنسبة 50% فقط بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، باستثناء مباراة مصر والجزائر التي أقيمت بحضور 95% من السعة الجماهيرية بعد طرح تذاكر جديدة للقاء بسبب الإقبال الجماهيري.

اللجنة المنظمة قررت أيضا إلغاء حتمية وجود بطاقة المشجع "هيا" التي كانت شرطا أساسيا لحضور المباريات في البطولة، والاكتفاء بوجود تذكرة المباراة للحضور في المباريات المقبلة.

يذكر أن حضور المباريات في قطر قاصرا على الحاصلين على جرعتي اللقاح كاملتين لفيروس كورونا.

وتلعب مصر مع الأردن يوم السبت المقبل في ربع نهائي كأس العرب، فيما تلعب الجزائر مع المغرب في نفس اليوم.

وتلتقي قطر مع الإمارات يوم الجمعة، فيما تلعب تونس مع عمان في نفس اليوم بالدور ذاته.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر بدلا من بطولة كأس القارات برعاية فيفا، واستعدادا لكأس العالم 2022 في نوفمبر المقبل.