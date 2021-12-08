مصدر من المنتخب لـ في الجول: حجازي وأيمن أشرف يغيبان عن مواجهة الأردن

يغيب أحمد حجازي وأيمن أشرف لاعبي منتخب مصر عن مباراة الفراعنة المقبلة ضد الأردن في ربع نهائي كأس العرب.

وقال مصدر من المنتخب –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "أحمد حجازي وأيمن أشرف خارج مباراة الأردن".

وواصل "هناك برنامج موضوع للثنائي لكنه لن يستطيع التواجد في اللقاء المقبل وأصبح خارج حسابات كارلوس كيروش للقاء المقبل".

وتعرض حجازي لشد في العضلة الخلفية، وأيمن أشرف لجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مواجهة الجزائر أمس الثلاثاء.

ويواجه منتخب مصر منافسه الأردن يوم السبت المقبل في ربع نهائي كأس العرب.

وسوف يلتقي الفائز من تلك المباراة مع المنتصر من لقاء تونس وعمان.