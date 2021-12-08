تنس طاولة - بعد ذهبية الزوجي.. هنا جودة تحصد فضية فردي بطولة العالم للشابات

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 18:49

كتب : محمد سمير

هنا جودة

حصدت هنا جودة المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات فردي الآنسات تحت 15 عاما في بطولة العالم للشباب لتنس الطاولة.

وتقام بطولة العالم للشباب في البرتغال وكانت هنا جودة قد حصدت ذهبية منافسات زوجي الآنسات.

وخسرت هنا جودة في المباراة النهائية أمام ميورا هاريمونوتو لمنافسات الفردي بأربعة أشواط مقابل شوطين.

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وكانت هنا جودة قد حصدت ذهبية زوجي الآنسات مع اليابانية هاريمونوتو بعد الفوز على ثنائي ألمانيا بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبذلك تكون قد انتهت رحلة هنا جودة في بطولة العالم للشابات في البرتغال بعد انتهاء منافساتها.

وودعت هنا جودة منافسات زوجي المختلط من ربع النهائي بينما حققت ذهبية زوجي الآنسات وفضية الفردي.

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