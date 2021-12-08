تقارير: مارسيلو اتفق مع فلوميننسي على العودة

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 18:47

كتب : عبد الرحمن فوزي

مارسيلو - ريال مدريد

كشفت صحيفة "أولي" أن مارسيلو لاعب ريال مدريد قد اتفق مع فلومينينسي فريقه السابق على العودة لصفوفه عقب نهاية الموسم.

مارسيلو والذي فقد مركزه الأساسي في ريال مدريد بسبب تراجع مستواه وتألف فيرلان ميندي، تشير جميع التقارير على رغبة إدارة النادي في أن يكون الموسم الحالي هو الأخير له مع الفريق مع تكريمه بنهاية الموسم.

اللاعب صاحب الـ 33 عاما ينتهي تعاقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل، خصوصا مع عدم رغبة الإدارة في تقديم عرض جديد لتمديد تعاقده.

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وفقا لأولي فإن مارسيلو لم يحصل على أي عروض من من أي فريق أوروبي لذلك فرغبته الأولى أصبحت هي العودة للدوري البرازيلي، ولفريقه القديم الذي كان قد انضم إلى ريال مدريد من صفوفه عندما كان يبلغ 18 عاما فقط في 2006.

ويرغب مارسيلو في دخول قائمة البرازيل في كأس العالم 2022، لذلك فهو يرغب في فريق يلعب بشكل أساسي في صفوفه من أجل محاولة إعادة مستواه وهو ما يسهل تحقيقه في فلومينينسي.

مارسيلو شارك منذ بداية الموسم الحالي في خمس مباريات فقط مع ريال مدريد ولم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

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