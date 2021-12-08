تدريبات خاصة من مدرب الإسماعيلي لمدافعي الفريق

خصص خوان براون المدير الفني للإسماعيلي تدريبات خاصة لمدافعي الفريق من أجل ممارسة سبل إفساد هجمات المنافسين دون ارتكاب أخطاء.

ويقام مران الإسماعيلي خلال معسكر الفريق المقام بأحد الفنادق في إطار الاستعداد لاستئناف الدوري.

وشمل المران تدريبات تكتيكية متنوعة أبرزها التحول من الحالة الدفاعية للهجومية مع استغلال الكرات العرضية لتسجيل الأهداف.

كما تطرق المران لرفع الأحمال البدنية للاعبين وأدى حراس المرمى تدريبات للتعامل مع العرضيات والتسديدات بعيدة المدى.

ويستعد الإسماعيلي للقاء سموحة يوم 21 ديسمبر الجاري في سابع جولات الدوري.