كارتيرون: الأحوال الجوية سبب خوض التدريبات في الجيمانزيوم

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 17:56

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

قال باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إن سوء الأحوال الجوية هو ما جعل الفريق يخوض مرانه التقليدي في الجيمانزيوم.

وأعرب كارتيرون عن أمله في تحسن الأجواء غدا الخميس ليقيم تقسيمة مصغرة بين اللاعبين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأكد كارتيرون أنه في حالة عدم تحسن الأحوال الجوية سيخوض الفريق تدريبه غدا في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

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ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الحالي في الجولة السابعة من الدوري.

وكان الجهاز الفني للفريق قرر خوض مباراة ودية أمام الترسانة أحد أندية القسم الثاني يوم السبت المقبل الموافق 11 ديسمبر الحالي.

ويخوض الزمالك مباراة ودية أخرى أمام فريق الرائد السعودي يوم 14 ديسمبر الحالي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك كارتيرون
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