بونجاح: الشناوي لم يتعمد إصابتي.. وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف أمام مصر

يؤمن بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر بأن محمد الشناوي حارس منتخب مصر لم يتعمد إصابته في لقاء الفريقين بكأس العرب.

وقال بونجاح في تصريحات مصورة يوم الأربعاء: "تلقيت ضربة قوية جدا لكني أعتقد أنني سأكون حاضرا ضد المغرب".

وأضاف "لدي فحوصات مع طبيب المنتخب لمعرفة تطورات حالتي الصحية".

وأكمل مهاجم السد "سأخضع لراحة يوم الأربعاء وسأشارك في تدريب يوم الخميس استعدادا لمباراة المغرب".

وشدد "لم يتعمد محمد الشناوي حارس منتخب مصر إصابتي، فقد كان يدافع عن مرماه، وكنت أتابع الكرة حتى حدث التصادم، وهذا يحدث كثيرا في كرة القدم".

وعن اللقاء أوضح "المباراة كانت صعبة ومليئة بالضغط، أمام منتخب قوي مثل مصر".

وتابع "لعبنا شوط أول رائع وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف وحسم المباراة، قبل أن نتراجع في الشوط الثاني".

وأكد بونجاح أنه سيكون جاهزا بنسبة كبيرة للمواجهة المنتظرة ضد المغرب في ربع نهائي كأس العرب السبت المقبل.