كرة يد - انسحاب الجزائر من أمم إفريقيا بسبب المشاكل الدبلوماسية مع المغرب

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 16:42

كتب : محمد سمير

الجزائر والمغرب في كأس العالم لليد 2021

أعلن منتخب الجزائر لرجال كرة اليد انسحابه من بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب بسبب مشاكل دبلوماسية بين البلدين.

وتستضيف المغرب بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 13 إلى 23 يناير الشهر المقبل.

وتقام البطولة في مدنيتي كلميم والعيون بالمغرب والمثار بسببهما مشاكل دبلوماسية بسبب الأقاليم الصحراوية المغربية.

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وكشفت تقارير جزائرية أن السبب الرئيسي لانسحاب الجزائر للمشاكل السياسية والدبلوماسية بين البلدين، إذ تم قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المجال الجوي.

ومن المقرر أن تستضيف الجزائر منافسات كأس أمم إفريقيا لرجال اليد وأشارت تقارير إلى احتمالية سحب التنظيم من الجزائر بسبب الانسحاب من النسخة الحالية.

ولم تشهد قرعة بطولة أمم إفريقيا اسم الجزائر بينما تم تقسيم الفرق المشاركة على ثلاث مجموعات.

وجاءت مصر حامل لقب النسخة الماضية في المجموعة الأولى من أجل الدفاع عن لقبها.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: التي تضم أيضا منتخبات الكونغو الديمقراطية والجابون والكاميرون.

المجموعة الثانية: أنجولا والمغرب ونيجيريا وكينيا.

المجموعة الثالثة: تونس والرأس الأخضر وغينيا والسنغال.

الجزائر كرة يد المغرب
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