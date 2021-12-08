هاندانوفيتش: ريال مدريد ليس أفضل منا

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 16:47

كتب : عمر خالد

سمير هاندانوفيتش - إنتر

شدد سمير هاندانوفيتش حارس مرمى نادي إنتر ميلان الإيطالي على أن فريقه لعب مباراة جيدة أمام ريال المدريد ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال هاندانوفيتش في تصريحات صحفية لموقع سبورت ميديا: "غير راضي عن الهزيمة، لقد لعبنا مباراة جيدة، وريال مدريد ليس أفضل منا".

وأضاف "أنا راض عن التأهل، وهو الهدف المنشود وعندما نصل إلى ذلك يكون دائما جيدا".

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وتابع "كانت مباراة جيدة، لكنها تعلمنا أنه يجب علينا استغلال ما حصلنا عليه".

وكان ريال مدريد حقق انتصارا آخر على إنتر في دوري أبطال أوروبا واحتل المركز الأول في المجموعة.

وسجل الأهداف توني كروس وماركو أسينسيو لأصحاب الأرض في سانتياجو برنابيو، وشهد اللقاء طرد نيكولو باريلا من إنتر ميلان بعد ضرب لاعب ريال مدريد إيدير ميليتاو.

سمير هاندانوفيتش إنتر ميلان ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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