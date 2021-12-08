خبر في الجول - ثلاثي جهاز الأهلي في الحجر الصحي وتحديد موقفهم خلال 4 أيام

يخضع ثلاثي جهاز الأهلي، كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال وموسى ماتالابا وسليمان كايل محللا الأداء في حجر صحي بالقاهرة منذ 3 أيام.

وعاد الثلاثي من العطلة التي منحها لهم بيتسو موسيماني بسبب توقف الدوري لخوض منتخب مصر غمار بطولة كأس العرب.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الجهاز الفني والطبي يتابع موقفهم والمسحات الخاصة بمتحور أوميكرون.

وخلال 4 أيام سيتواجدون في التدريبات فور التأكد من عدم تعرضهم للإصابة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري.

وتحددت مواعيد مباراة الأهلي في الجولتين السابعة والثامنة من الدوري المصري يومي 26 و30 ديسمبر على التوالي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات.