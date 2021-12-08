مران الزمالك - استمرار تأهيل سيسيه وطارق حامد.. وتدريبات في "الجيم" بسبب سوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 16:15

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الاكتفاء بخوض اللاعبين لتدريبهم في صالة الألعاب الرياضية (الجيمانزيوم) بمقر النادي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأدى اللاعبون تدريباتهم في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الفني دون خوض تدريبات فنية.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب والمقر لله يوم 21 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

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وخاض الثنائي طارق حامد ورزاق سيسيه تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف كارتيرون وفقا للبرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني.

ويواصل الثنائي استعداده قبل مواجهة المقاولون المقبلة في مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قرر خوض مباراة ودية أمام فريق الترسانة أحد أندية القسم الثاني يوم السبت المقبل الموافق 11 ديسمبر الحالي.

ويخوض الزمالك مباراة ودية أخرى أمام فريق الرائد السعودي يوم 14 ديسمبر الحالي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

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