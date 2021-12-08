بي إن سبورتس: كاف يرفض تأجيل السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 16:03

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بـ كأس السوبر الإفريقي

ذكرت شبكة beIN SPORTS أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض تأجيل مباراة السوبر بين الأهلي المصري والرجاء المغربي.

وفقا لذلك ستلعب المباراة في موعدها يوم 22 ديسمبر في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الرجاء قد تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل مباراة كأس السوبر أمام الأهلي.

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وأرجع الرجاء أسباب طلب التأجيل لتواجد مجوعة من لاعبيه في قطر للمشاركة مع منتخب المغرب في منافسات كأس العرب والتي تنتهي يوم 18 ديسمبر، مما يتعذر معه التحاق هؤلاء اللاعبين ببعثة الفريق.

كما أوضح النادي المغربي في بيانه أن صعوبات السفر بسبب وباء كورونا حاليا جعلت النادي يطلب تأجيل اللقاء.

ويلعب الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، ضد الرجاء حامل لقب الكونفدرالية يوم 22 ديسمبر في الدوحة.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الثامنة وللمرة الثانية على التوالي بعد تفوقه في النسخة الماضية على نهضة بركان المغربي في 28 مايو الماضي على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.

وسيجري السوبر الإفريقي في الدوحة للمرة الرابعة تواليا.

في 2019 تفوق الرجاء على الترجي، وفي 2020 خسر الأخير ضد الزمالك.

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