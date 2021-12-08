تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك بسبب إصابة أحمد مرتضى بـ كورونا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور تأجيل اجتماعه.

وكان مقررا أن يُعقد الاجتماع اليوم الأربعاء 8 ديسمبر إلى غدا الخميس 9 ديسمبر فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

ويأتي سبب التأجيل بسبب الظروف التي استجدت لإصابة أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك بفيروس كورونا.

كما سيتم اجراء مسحة لـ مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة

وكان مقررا عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة اليوم الأربعاء لتحديد الموعد النهائي لإقامة الانتخابات ومن ثم الإعلان في الصحف.

ونفى مرتضى منصور الشائعات عن تعيين لجنة جديدة مشددا على أن مجلس إدارة الزمالك باق حتي الاعلان عن نتيجه الانتخابات وفقا للقانون واللائحة.

وأعلن رئيس الزمالك في وقت سابق إجراء الانتخابات أيام 20 و21 و22 يناير من العام المقبل.